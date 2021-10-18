Алсу обманом заставила дочь прекратить петь: Сюрприз и шок

Судя по всему, вопреки правилам программы, Алсу знала, что будет выступать с наследницей. Микелла же не была в курсе ситуации. Своим поступком родительница буквально заставила дочь прекратить петь. Когда перегородка поднялась, и девочка увидела маму, она потеряла дар речи. Около минуты она молча стояла и смотреть на певицу, после чего все-таки вернулась к номеру.
В личном блоге знаменитости появился новый пост. Она опубликовала ролик дуэта и описала свои эмоции. Певица указала, что некоторые сразу понимали: мать споет с дочерью. При этом сама Микелла даже не догадалась, что исход может быть таким. Алсу написала, что не понимает, как ей удалось скрыть информацию от девочки.
Артистка подчеркнула, что дома специально нарочито репетировала другую песню, которая позднее также появится в эфире программы. То есть наследница понимала, что однажды родительница выступит в шоу, в котором предстоит появиться и ей самой. "Сюрприз и шок на лицо", – посмеялась Алсу, прокомментировав выступление.
Публика пришла в восторг от дуэта матери и дочери. Они указали, что их голоса сочетаются крайне органично. Нашлись и те, кто тут же вспомнили неоднозначную ситуацию во время участия Микеллы в шоу "Голос".
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