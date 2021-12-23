Полный трэш: Асмус с черными синяками под глазами напугала россиян

Кристина Асмус удивила подписчиков.

Артистка поделилась новым фото, на котором у нее под глазами два черных синяка. Естественно, это оказался грим, таким образом Кристина хотела указать на то, что очень мало спит и из-за этого под глазами образуются темные пятна. "Я в этом году была умницей и очень много работала. Можно мне в следующем году хотя бы по 4 часа сна? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост Асмус.

Подписчики бурно отреагировали на новое фото, испугавшись за артистку. "Люблю артистов, которые не боятся показывать себя во всей красе", "Она постоянно жалуется, что много работает, сама же выбрала такую работу, зачем вечно ныть", "С глазами что-то!", "Полный трэш", "Бери ношу себе по силам", "К врачу тебе надо сходить", "Ее что из могилы откопали?", "Крыша поехала", "Кто это так обидел Кристину?", – написали комментаторы.

Ранее Кристина Асмус рассказала о своем заработке в театре. Артистка пожаловалась, что получает всего 22 тысячи рублей. Подписчики разошлись во мнениях. Многие стали обвинять ее в посредственной игре и том, что так же сможет любая "девочка с улицы". Также в Сети сошлись на том, что деньги Кристина получает из кино и сериалов, а также со своего блога.