"Господи, прости!": Жена Успенского убила нерожденного ребенка от писателя

Третья супруга автора детских книг пришла на шоу "Судьба человека". Выяснилось, что Эдуард Успенский и Элеонора Филина зачали ребенка, но погубили его.

Создатель легендарного "Простоквашино" обладал уникальным талантом, неслучайно его творчество любят миллионы людей. Однако в семейной жизни Эдуард Успенский был настоящим тираном — бросался на детей, давил на избранниц и зверски решал вопросы со скандалами.

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На программу "Судьба человека" пригласили третью жену писателя Элеонору Филину, которая не постеснялась вывалить всю правду о горьком существовании рядом с абьюзером. Женщина прокомментировала самые ужасные события из прошлого, которые натворил ее партнер, и поведала об аборте.

Оказалось, Эдуард Успенский и Элеонора Филина дали старт новой жизни, но не допустили, чтобы малыш появился на свет. В то время на их плечах уже висело пятеро детей от предыдущих отношений, поэтому еще одно дитя они сочли обузой.

Жена писателя убила нерожденного ребенка, и даже не пожалела о содеянном. На словах она обращается к богу с молитвами, но очень рада, что чадо все-таки не родилось. "Так уж случилось. Господи, прости меня, пожалуйста!" — выразилась гостья шоу "Судьба человека".

Элеонора Филина три раза пыталась уйти от мужа-тирана, но Эдуард Успенский не позволял ей этого. Сейчас она полагает, что наличие общего ребенка усложнило бы семейную связь и доставило проблем. "Муж бы манипулировал мной. Так было легче потом расстаться", — объявила избранница писателя.