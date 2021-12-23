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Шоу-бизнес
"Молюсь": сломавшая позвоночник Брыльска не может говорить

"Молюсь": сломавшая позвоночник Брыльска не может говорить

Поклонники ошарашены новостью о пропавшей с радаров советской актрисе.
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Звезда "Иронии судьбы" давно не выходит в свет. Журналисты даже пускали слух, что актриса больна онкологией. Однако недавно выяснилось, что у Барбары действительно проблемы со здоровьем.

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 Барбара Брыльска

Барбара Брыльска

Как оказалось, артистку поразил страшный недуг – женщина сломала позвоночник. Поэтому уже достаточно долго Брыльска проходит курс лечения и посещать светские мероприятия или сниматься в кино она в ближайшее время точно не планирует. Ситуацию усугубляет еще то, что актриса не может говорить из-за плохого самочувствия.

По словам Барбары, ее моральное и физическое состояние оставляет желать лучшего. Также она призналась, что не может ни участвовать в каких-либо проектах, ни встретиться с кем-то. "Молюсь", – с горечью произнесла она, сказав, что не знает, что будет дальше.

Напомним, до этого говорилось, что артистка страдает от радикулита. Однако буквально накануне стало известно, что ситуация гораздо более серьезная. Оказалось, что из-за травмы актриса даже не ходит. Более подробными деталями жизни Барбара не поделилась с журналистами. Так что фанатам остается только догадываться, насколько все плохо и сможет ли Брыльска прийти в форму.

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Публикация от Барбара Брыльска����❤️ (@basya_brylska)

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 12:02 Источник: "Попкорнnews" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие образы Барбары Брыльски

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