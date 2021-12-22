"Я больная": 80-летняя Брыльска сломала позвоночник

Актриса рассказал о своем состоянии. Она призналась, что сломала позвоночник, из-за чего не может выйти на связь с поклонниками и друзьями.
Барбара Брыльска пожаловалась журналистам, что ее дела плохи. "Я больная", – констатировала артистка. Она призналась, что молится том, чтобы скорее поправиться. "Сломанный позвоночник", – поделилась знаменитость. Звезда добавила, что находится в плохой физической и духовной форме и не знает, что ее ждет.
Напомним, Барбара Брыльска давно страдает радикулитом. Кроме того, ранее поползли слухи о страшном диагнозе актрисы. Поговаривали, что у нее рак. Однако эта информация не нашла официального подтверждения. Сама она заверяла, что никакой онкологии у нее нет.
Звезда почти не появляется на публике. Барбара Брыльска объяснила свое затворничество тем, что просто придерживается самоизоляции в период пандемии. Ведь артистка находится в группе риска из-за преклонного возраста.
Как писали "Дни.ру", летом этого года Барбара Брыльска поделилась воспоминаниями о появлении на свет дочери Баси. Она до сих пор с болью говорит о девушке, которой не стало совсем рано – в возрасте 20 лет. А в 42 года знаменитость родила сына Людвига. Именно мальчик вернул ее к жизни.