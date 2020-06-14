Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Воскресенье
14 июня
Лента новостей
14:20
Подольская в кружевном нижнем белье возбудила россиян
14:10
Месяцы ожиданий: Решетова решилась пустить мать Тимати ко внуку
13:40
Дочь Успенского об ужасах в секте: Там были побои и унижения
13:39
Александрова разрыдалась из-за смертельной трагедии
12:51
Публичное обращение Ефремова оскорбило родных погибшего в ДТП водителя
12:49
"Что ты делаешь с собой?": Нинидзе скрючилась перед Виторганом в странной позе
12:22
Звезда "Дом-2" допилась до чертиков и устроила настоящий цирк
12:01
Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
11:57
В Москве за сутки умерли 50 заболевших коронавирусом
11:37
Изможденный Сташевский поверг фанатов в шок
11:18
Как пережить вторую волну коронавируса
11:06
"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова
10:51
Озверела от внуков: Татьяна Судец сбежала на новую дачу от родственников
10:48
Необычный вид разведенной Пелагеи насторожил россиян
10:22
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
10:01
Части пенсионеров в России повысят выплаты с 1 июля
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 июня 2020 года
06:05
Выбежала в чем была: Валерия сразу после карантина ринулась на Красную площадь
04:04
"Как бабушка": народ пришел в ужас от поседевшей Водяновой
02:15
"Жила в двух мирах": дочь Инны Макаровой откровенно о последних днях своей матери
23:58
"Еще бы в раковину села": Орлова вызвала недоумение выходкой в стиле Волочковой
22:08
Бузова и Асмус заплакали во время съемок клипа Жукова
20:06
Нарядившуюся в меха Волочкову застукали в объятиях со смуглым жеребцом
18:23
"Она хочет взлететь": убитый горем Норкин ошарашил заявлением об умершей жене
18:05
"Самые беспощадные слова": Виторган об извинениях устроившего смертельное ДТП Ефремова
18:05
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
17:43
Пугающе изменился в лице: у солиста "Любэ" Расторгуева подозревают смертельную болезнь
17:27
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
17:13
"Это верх гнилья": Собчак разнесли за попытку посмеяться над изнасилованным ребенком
17:09
Дана Борисова воссоединилась со сбежавшей дочерью после скандала
16:19
Нинидзе показала сурового Виторгана после слухов о расставании
15:36
"Хотят только суда": семья погибшего водителя отвергла помощь и извинения душегуба Ефремова
15:14
Юрий Лоза разрыдался на похоронах сатирика Трушкина
15:03
"Головокружение, судороги, инсульты": неврологи заявили об опасности COVID-19 для нервной системы
15:02
Басков похудел на карантине ради ролей в фильмах для взрослых
14:42
В Сеть слили предсмертные фото Кокшенова
14:24
Никас Сафронов потерял покой из-за ухода близкого друга
14:18
Григорьев-Апполонов потратил баснословную сумму ради дома рядом с дворцом Пугачевой
13:41
Вдову-самозванку жертвы ДТП с Ефремовым лишили пожертвований
13:38
Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
13:37
"Многие из нас не знают, как дальше жить": Штурм поддержала пьяницу Ефремова
13:31
"В парашу головой": подполковник ФСИН предрек Ефремову суровую жизнь в тюрьме
12:57
"Надо за ним присматривать": постаревший Прилучный шокировал россиян
12:57
"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
12:38
Литвинова встревожена состоянием детей Ефремова после скандала
12:27
"Ногами бил машины": Ширвиндт вспомнил жуткое поведение пьяного отца Ефремова
12:19
"Я действительно могу любить": Муцениеце внезапно обратилась к Прилучному после расставания
12:10
"Я не хочу быть Наташей": Проскурякова сорвалась из-за постоянных сравнений
11:50
"Тяжело найти корректные слова": дочь Ефремова сделала важное заявление
11:35
"Скучаю по его командному голосу": Михалкова взвыла из-за отсутствия мужика
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одна грязь!": отец Жанны Фриске высказался о романе дочери с певцом из "Иванушек"
Миронова влезла в скандал вокруг устроившего ДТП Ефремова
"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
Шоу-бизнес
Дочь Успенского об ужасах в секте: Там были побои и унижения

Дочь Успенского об ужасах в секте: Там были побои и унижения

Эдуард Успенский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница Эдуарда Успенского Татьяна рассказала, почему на самом деле ненавидит знаменитого отца. По словам женщины, писатель знал о разврате в секте Виктора Столбуна, куда он отправил ее в 11 лет.

прочитано 307 раз

Татьяна Успенская призналась, что ей тяжело переживать заново то, через что она прошла в детстве. Это были грубость, хамство и рукоприкладство отца. Женщина долгие годы носила это в себе. Теперь на благодарна тому, что ей дали возможность высказаться.

ПО ТЕМЕ

"Тронута до слез": дочь Эдуарда Успенского о реакции на ее трагедию

"Она никогда не признается": получившую многомиллионное наследство вдову Успенского вывели на чистую воду

Дочь литератора поведала о страшных вещах, творившихся в секте. По словам Татьяны, ее, 11-летнюю девочку, как и всех там, лечили процедурой слоения (воздействие хлорэтилом и электродами на интимные зоны. – прим. ред.).

Рядом с наследницей Эдуарда Успенского на процедуре лежала актриса Елена Санаева, жена режиссера Ролана Быкова. Татьяна вспомнила, что Столбун говорил ее отцу, что она шизофреник, и ее надо лечить. У девочки из-за секты упала успеваемость в школе, потому что времени на учебу не оставалось.

В секте дочь Эдуарда Успенского провела три года. Она поведала, что ее обманули. По словам женщины, родитель говорил, что в коммуне у Столбуна ей будет хорошо, как у Макаренко, где "образцовые, добрые люди". Но она быстро поняла, что это не так. "Там были побои и унижения" – отметила Татьяна. Сбежать из секты ей удалось в 1984 году.

Автор: 14 июня 2020, 13:40 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чебурашке исполнилось 50 лет

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Российский сенатор объяснил отказ пригласить Зеленского на Парад победы в Москву
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Дочь Ефремова облила помоями наживающегося на чудовищной трагедии Малахова
Топалов выдохнул с облегчением после скандала с Тодоренко
Собчак завидует мертвому наркоману из-за роскошных похорон
"Это только видимая часть айсберга": Петросян выступил со срочным заявлением

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Это немыслимо": какую сумму хочет семья погибшего в ДТП водителя от Ефремова

Известный адвокат поделился информацией
Шоу-бизнес

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером

Видео с извинением артиста вызвало переполох
Шоу-бизнес

"Ногами бил машины": Ширвиндт вспомнил жуткое поведение пьяного отца Ефремова

Александр Анатольевич дружил с Олегом Николаевичем
Шоу-бизнес

В Сеть слили предсмертные фото Кокшенова

Актер запечатлен на вечеринке

Гороскоп

Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+