Дочь Успенского об ужасах в секте: Там были побои и унижения

Татьяна Успенская призналась, что ей тяжело переживать заново то, через что она прошла в детстве. Это были грубость, хамство и рукоприкладство отца. Женщина долгие годы носила это в себе. Теперь на благодарна тому, что ей дали возможность высказаться.
Дочь литератора поведала о страшных вещах, творившихся в секте. По словам Татьяны, ее, 11-летнюю девочку, как и всех там, лечили процедурой слоения (воздействие хлорэтилом и электродами на интимные зоны. – прим. ред.).
Рядом с наследницей Эдуарда Успенского на процедуре лежала актриса Елена Санаева, жена режиссера Ролана Быкова. Татьяна вспомнила, что Столбун говорил ее отцу, что она шизофреник, и ее надо лечить. У девочки из-за секты упала успеваемость в школе, потому что времени на учебу не оставалось.
В секте дочь Эдуарда Успенского провела три года. Она поведала, что ее обманули. По словам женщины, родитель говорил, что в коммуне у Столбуна ей будет хорошо, как у Макаренко, где "образцовые, добрые люди". Но она быстро поняла, что это не так. "Там были побои и унижения" – отметила Татьяна. Сбежать из секты ей удалось в 1984 году.
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