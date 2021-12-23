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Шоу-бизнес
"Сложно мне": теряющая память Кудрявцева пожаловалась на здоровье

"Сложно мне": теряющая память Кудрявцева пожаловалась на здоровье

Лера Кудрявцева поговорила с прессой и рассказала об ухудшении самочувствия.
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На недавнем концерте Григория Лепса ведущая Лера Кудрявцева уж очень разоткровенничалась с журналистами. По словам женщины, после перенесенного коронавируса ее здоровье пошатнулась. "Сложно мне", – со вздохом говорит она. По словам Леры, память у нее стала ни к черту. Так что теперь Кудрявцева старается исправить положение – решает кроссворды, учит стихи.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Однако не все так плохо. По словам врачей, здоровье можно поправить, если пройти курс процедур. Так, невролог сказал, что такие симптомы, как потеря памяти и сильная усталость, вполне естественны для коронавируса. Дело в том, что болезнь оказывает сильное влияние на нервную систему. Порой даже восстанавливать приходится не только память, но и обоняние.

Врач Сергей Длин дал несколько советов Лере Кудрявцевой. Первое, что нужно сделать ведущей – это нормализовать сон. Тратить время на отдых нужно от семи часов. Благодаря этому в организме начнется выработка мелатонина, который отвечает за регенерацию. Также важно правильно питаться. Не стоит есть жирную пищу, предпочтение нужно отдать фруктам, овощам, рыбе. Кроме того, невролог посоветовал теледиве капельницы с озоном, так как они устраняют воспалительные процессы.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
23 декабря 2021, 11:16 Источник: "Комсомольская правда" • Требует проверки

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