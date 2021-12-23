"Сложно мне": теряющая память Кудрявцева пожаловалась на здоровье

Лера Кудрявцева поговорила с прессой и рассказала об ухудшении самочувствия.

На недавнем концерте Григория Лепса ведущая Лера Кудрявцева уж очень разоткровенничалась с журналистами. По словам женщины, после перенесенного коронавируса ее здоровье пошатнулась. "Сложно мне", – со вздохом говорит она. По словам Леры, память у нее стала ни к черту. Так что теперь Кудрявцева старается исправить положение – решает кроссворды, учит стихи.

Однако не все так плохо. По словам врачей, здоровье можно поправить, если пройти курс процедур. Так, невролог сказал, что такие симптомы, как потеря памяти и сильная усталость, вполне естественны для коронавируса. Дело в том, что болезнь оказывает сильное влияние на нервную систему. Порой даже восстанавливать приходится не только память, но и обоняние.

Врач Сергей Длин дал несколько советов Лере Кудрявцевой. Первое, что нужно сделать ведущей – это нормализовать сон. Тратить время на отдых нужно от семи часов. Благодаря этому в организме начнется выработка мелатонина, который отвечает за регенерацию. Также важно правильно питаться. Не стоит есть жирную пищу, предпочтение нужно отдать фруктам, овощам, рыбе. Кроме того, невролог посоветовал теледиве капельницы с озоном, так как они устраняют воспалительные процессы.