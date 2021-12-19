"А что такого": не желающая экономить Распутина похвасталась маникюром за 20 тысяч

Маша Распутина в шоу "Секрет на миллион" похвасталась ногтями и рассказала о планируемой свадьбе.

Недавно Маша Распутина приняла участие в телепередаче "Секрет на миллион". Как оказалось, артистка всегда любила тратить деньги, а экономия – это вообще не ее конек. Чтобы доказать свои слова, она продемонстрировала Лере Кудрявцевой маникюр. По словам певицы, такие ногти обошлись ей в двадцать тысяч рублей. При этом она не поняла удивление ведущей, ответив: "Ну, а что такого?".

Кстати, на шоу была поднята тема личной жизни звезды. Маша откровенно ответила, почему ее муж так и не развелся с бывшей женой. Напомним, пара вместе уже двадцать три года. По словам Распутиной, у ее возлюбленного не было возможности расторгнуть брак, хоть сама артистка настаивала на официальных отношениях. Однако вот что это за особые причины, избранник певицы так и не уточнил.

Также исполнительница сказала, что сейчас уже не думает о браке, ведь пара столько лет вместе. Однако все-таки заветный штамп в паспорте может оказаться, так как в новом году гражданский муж Распутиной планирует наконец-то развестись с бывшей возлюбленной. Но ждать пышного торжества не стоит. Маша не хочет устраивать столь яркое празднество, поскольку считает, что оно будет выглядеть искусственно.