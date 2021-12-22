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Шоу-бизнес
Не наливайте ему: Лепс обложил отборной матерщиной зрителей прямо со сцены

Не наливайте ему: Лепс обложил отборной матерщиной зрителей прямо со сцены

"Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться", – говорила Фаина Раневская. А вот Григорий Лепс может и то, и другое. Со сцены он и в песнях и выражает свои чувства, и матерится.
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По традиции, в день своего рождения EMIN дал сольный концерт в "Крокус Сити Холле", а потом собрал своих близких и звездных друзей на вечеринку ресторане Backstage. Там гостей ждали особенные музыкальные сюрпризы. Например, редко выступающий в последнее время Юрий Антонов исполнил дуэтом с Григорием Лепсом песню "Любимая".

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 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Правда, во время номера случился конфуз. Одна из подгулявших дам стала лезть руками, куда не следует, мешая работать артистам. И Григорий Лепс, который никогда за словом в карман не лезет, прямо со сцены покрыл ее в микрофон отборным матом.

"Гражданочка! Я тебе... Руки убери! Убери на *** (цензура – Прим. ред.) руки! Я серьезно говорю!" – кричал музыкант. Фонограмма при этом продолжала звучать...

Сразу вспомнились слова Джерома К. Джером. из повести "Трое в лодке, не считая собаки": "При этом ругали нас не обычными безобидными ругательствами, а длинными, тщательно продуманными, всеобъемлющими проклятиями, которые охватывали весь наш жизненный путь, уводили в отдаленное будущее и затрагивали всех наших родных и все, что было связано с нами. Это были добротные, основательные ругательства".

Впрочем, обижаться на обсценную лексику популярного исполнителя вряд ли стоит, если учесть его состояние. Он только что после 20 лет брака развелся с женой. Из-за переживаний, как писала пресса, будучи сильно пьяным, оказался в клинике с гипертоническим кризом, но вел себя так, мол, что потребовалась помощь психиатров. Врачи говорили, что пациент якобы "сделался буен и неадекватен". В сети тут же стали судачить о белой горячке.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 16:33 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
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