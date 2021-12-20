Опасное увлечение: ради чего страдающая серьезным недугом Пугачева рискует жизнью

Несколько лет назад у Аллы Пугачевой был диагностирован сахарный диабет.

Люди с таким заболеванием должны соблюдать определенную диету, предполагающую среди прочего решительный отказ от сладостей. Однако Примадонна известна как большой любитель сладкого, и даже при наличии столь серьезного недуга женщина не отказывает себе в этом удовольствии.

В программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ певица Жасмин, которая близко знает Пугачеву, рассказала, что 72-летняя артистка не переедает, но сладкое любит и всегда ест "нормально". После еды Примадонна любит "с кайфом" заказать себе чашечку кофе и шарик мороженого.

Судя по всему, именно ради этого кайфа Алла Борисовна не отказывается от опасного увлечения сладким даже несмотря на то, что в определенной степени рискует жизнью. Впрочем, сама певица уверена: она держит ситуацию под контролем и ведет вполне здоровый образ жизни.

Подтверждением тому можно считать и недавнее похудение Примадонны. Сейчас 72-летняя звезда выглядит потрясающе и смело носит дерзкие наряды длины мини. В Сети уже неоднократно ходили разговоры о том, что Алла Борисовна, как и многие другие звезды худеет, благодаря каким-то чудодейственным уколам. Это средство было разработано датскими учеными специально для диабетиков, а позже его, якобы, распробовали многие знаменитости и стали использовать для борьбы с лишним весом. Впрочем, сама Алла Пугачева эту информацию не подтверждала.