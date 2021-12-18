"Сожрет просто": Как Пугачева вершит судьбы в отечественном шоу-бизнесе

Алла Пугачева всегда имела большое влияние в своей области.

Слухи о том, что Примадонна одним звонком может разрушить карьеру, ходят еще со времен Советского союза. Многие артисты так или иначе подтверждали эту информацию. Кети Топурия тоже рассказала о своей первой встрече с Аллой Борисовной. В 2005 году певица стала солировать в коллективе "А’Студио", который Пугачева на удивление поддержала. Она даже позвала молодую исполнительницу к себе на радио "Алла".

Топурия рассказала, что была в полном восторге от Примадонны. Она даже не волновалась, только была обескуражена энергетикой старшей артистки. "Она просто сидит, и, если ты чуть-чуть хотя бы слабоват, она тебя сожрет просто", – вспомнила Кети. Исполнительница добавила, что поддержка такой значимой фигуры в начале творческого пути дала ей больше уверенности.

Певица Любаша тоже рассказала о том, как участие Аллы Борисовны отразилось на ее карьере. Когда артистка только начинала свой творческий путь, она была закомплексована и напугана. Тогда ее очень сильно поддержала Примадонна, увидев в молодой певице большой потенциал. Позже Пугачева не раз помогала Любаше, вытаскивала ее из депрессии, помогала вернуться к работе.