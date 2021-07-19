"Я терпела, потом орала": 80-летняя Брыльска рассказала о жуткой боли

Барбара Брыльска поделилась воспоминаниями о рождении дочери Баси. Она до сих пор с болью говорит о девушке, которой не стало совсем рано – в возрасте 20 лет.

Судьба отмерила наследнице актрисы очень короткую жизнь. Барбара-младшая трагически погибла в автокатастрофе. Брыльска с трепетом и нежностью рассказала, как ее любимая дочь появилась на свет.

Звезде экрана был 31 год, когда родилась Бася. Артистка была убеждена, что у них с третьим мужем Людвигом Космалем будет дочь – так и произошло. Ей очень хотелось всячески баловать девочку в будущем, покупать для нее наряды.

По словам Барбары Брыльски накануне рождения малышки у них с супругом были гости. Вероятно, от приступов смеха в три часа ночи у знаменитости начались схватки. Ее муж работал гинекологом, и актриса знала, что он презрительно относится к тому, когда женщины кричат во время родов.

Барбара Брыльска дала себе слово не делать этого. Но, оказавшись в больнице, артистка забыла это обещание. "Я терпела, потом орала", – призналась звезда кино. Потом она заявила акушерке, что умирает. Тогда та резко ударила ее по лицу, что привело роженицу в чувства.Актриса призналась, что тогда ей было очень обидно.

Напомним, в 42 года Барбара Брыльска родила сына Людвига. Именно мальчик вернул ее к жизни.

