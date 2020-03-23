Брыльска сделала заявление по поводу своей болезни

Исполнительница роли Нади в культовом фильме Эльдара Рязанова была в шоке, когда ей позвонили репортеры, чтобы узнать о состоянии здоровья. Она опровергла слухи о своем онкологическом заболевании. Барбара Брыльска отметила, что в последние годы редко посещает светские мероприятия из-за другой болезни – у женщины радикулит. Артистка пожаловалась на боли в спине, однако заверила, что с ней все в порядке. "Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже", – цитирует женщину издание НСН со ссылкой на телеканал "Звезда".
Польская актриса заявила, что она, как и все соотечественники, соблюдает карантин из-за пандемии коронавируса и не выходит из дома. Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" поделилась, что пережить самоизоляцию помогает сын. Мужчина привозит ей продукты и все необходимое.
Напомним, ранее появились слухи о том, что у 78-летней актрисы обнаружили онкологию. Некоторые издания заявили, что Брыльска якобы отказалась говорить о болезни, но заверила, что прогнозы врачей положительные. Также сообщалось о вероятном диагнозе – рак языка.
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