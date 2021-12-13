"Опять с тухлинкой": Новый муж Ольги Орловой бросил семью с детьми

Когда 44-летняя Ольга Орлова рассекретила брак, поклонники принялись выискивать подробности о ее новом муже. Знаменитость сыграла свадьбу с успешным предпринимателем Валерием — седовласым мужчиной, которому чужда слава за счет известной супруги.
Сама Ольга Орлова признавалась, что ее избранник ранее был в браке. Пользователи Сети взяли на заметку этот факт биографии и распространили нелестные сведения о Валерии. По некоторым данным, мужчина бросил супругу с детьми ради звезды "Дома-2".
Бытует мнение, якобы мужчина познакомился с Ольгой Орловой, когда официально не был разведен, а теледива умело увела его из семьи и женила на себе. Поклонники артистки разделились на два лагеря: одни не видят в этом ничего ужасного, другие же разочарованы романом ведущей.
"Вот что удалось нарыть! Валерию 54 года. Он бизнесмен. Покупает Ольге все, на что она показывает пальчиком. У него трое детей. Я так поняла, что младшему ребятенку 12. Только порадовалась за людей, а они опять оказались с тухлинкой", — цитирует одну из форумчанок "Экспресс газета".
Свое мнение по поводу отношений звезды выразил и астролог Павсекакий. На основании персонального гороскопа он сделал вывод о плодотворности брака. Ольга Орлова и Валерий, как считает эксперт, отлично дополняют друг друга.