Снова свободен? Бросившего семью с детьми супруга Орловой вывели на чистую воду

На днях российская певица Ольга Орлова объявила, что вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен с богатым прошлым по имени Валерий. Пара познакомилась в ресторане, куда певица пришла отдохнуть с подругами. Мужчина решился подойти и познакомился со звездой, а она ответила ему взаимностью.
Не успела Орлова выйти замуж, как о ее личной жизни поползли слухи. Н днях в СМИ появилась информация о том, что ради Ольги Орловой мужчина якобы оставил жену с тремя детьми. Кто-то и вовсе считает, что брак Орловой фиктивный. Слухи подогревает тот факт, что Валерий уже перестал носить обручальное кольцо.
Поклонники поспешили задать компрометирующий вопрос в соцсетях Ольги Орловой. Певица не стала медлить с ответом. Она призналась, что ее новоиспеченный муж действительно снял кольцо. Фанаты расценили это как жест о том, что мужчина снова свободен.
"Не любит украшения, не придает этому большого значения. Я не заставляю – для меня обручальное кольцо не показатель отношений", – написала Ольга Орлова в своем "Инстаграм".
Ранее сообщалось, что Ольга Орлова и ее новый муж скоро съедут из загородного дома в новое жилище.