Разведенный Лепс решил встретить Новый год в компании горячей блондинки

Григорий Лепс прожил со своей супругой около 20 лет. Два дня назад стало известно, что супруги официально разошлись.

Что именно случилось между ними – не совсем понятно. Журналисты не смогли получить четкий комментарий ни от самого исполнителя, ни от танцовщицы. Известно лишь то, что, по документам, на развод подала сама Анна Шаплыкова. Детали ситуации пока уточняются, а самые разные версии блуждают по Сети.

Судя по всему, пара решила сделать все тихо. Им не нужны были скандалы и выяснения отношений. Все вопросы были урегулированы быстро и четко. Теперь Григорий Лепс учится жить вовсе не так, как привык. Впервые за 20 лет он стал одиноким человеком. Многие уже пошутили на тему того, что теперь в нашей стране стало на одного завидного жениха больше.

Некоторых крайне занимал вопрос того, с кем же исполнитель будет отмечать Новый год, ведь было бы крайне печально остаться одному в такой вечер. Оказалось, что даже после развода один он не останется. Вр время боя курантов артист будет в элитном ресторане вместе со Светланой Лободой. Они вместе будут выступать перед богатыми зрителями.

Билеты на шоу будут стоить от 85 тысяч до 340 тысяч рублей. В эту сумму будет входить не только встреча с артистами в достаточно тесном кругу, но и праздничные угощения. Сам исполнитель пока не анонсировал детали. В личном блоге он активно рассуждает на тему одиночества.

