"Никогда": Обиженная Айза вытолкала прочь сыгравшего свадьбу Гуфа

"Ice... Ice, ice baby, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе", — зачитывал рэпер Гуф, посвящая строки любимой жене Айзе Анохиной в 2010 году. Однако чувства артиста оказались недолговечными, и пара распалась, закрутив романы с другими людьми.
Казалось, ворошить прошлое никто не собирался. Однако этим летом Айза Анохина сделала удивительное заявление. "Мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну еще не жена — баба Гуфа", — сообщала теледива.
Но не прошло и месяца, как за радостью последовало разочарование. Звезда рассказала, что Гуф предал ее — параллельно строил отношения с моделью Юлией Королевой. Горечь обиды пожирала Айзу Анохину, но делать было нечего — рэпер предпочел ей другую.
21 декабря 2021 года состоялась свадьба артиста с той самой моделью, которая вытеснила Айзу с пъедестала "бабы Гуфа". Народ решил узнать, как обманутая женщина воспринимает событие и что чувствует.
Теледива отметила, что желает бывшему счастья и здоровья, но поддерживать с ним контакты категорически отказывается. Обиженная Айза Анохина вытолкала Гуфа прочь из своей жизни. Звезда призналась, что ни при каких условиях не будет с ним общаться. "Такого никогда не будет. У меня на него жесткие границы", — выразилась брюнетка.