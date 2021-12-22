Много лет прятавший жену Дорн раскрыл все карты: "Я был влюблен, а она – нет"

Так называемый обет непубличности пара нарушила лишь недавно, хотя вместе влюбленные уже 14 лет. Теперь о жизни этой семьи появляется все больше интересных подробностей. Недавно Иван Дорн стал гостем ютуб-шоу "Скажи Гордеевой", где раскрыл все карты о своей истории любви с Анастасией Новиковой.
Оказалось, что Иван и Настя знакомы еще со школы – сначала они учились в одной параллели, а позже и вовсе попали в один класс. Тогда будущие супруги близко не общались. Настоящие отношения начались уже после первого курса. Дорну пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать возлюбленную, так как девушка сначала не отвечала ему взаимностью.
"Я был влюблен, а она – нет," – вспомнил музыкант.
Когда Иван и Настя поженились, они договорились не афишировать личную жизнь. В одном из интервью Новикова призналась, что не хотела к себе излишнего внимания и не желала, чтобы ее воспринимали исключительно как жену известного исполнителя. Поэтому женщина решила оставаться в тени.
Сейчас у пары уже подрастает двое детей – дочь и сын погодки. Наследники Дорна до сих пор числятся в детском саду под фамилией матери – опять же для того, чтобы избежать публичности. В беседе с Гордеевой Дорн признался, что дети, вполне возможно, пойдут по его стопам и станут артистами. Впрочем, захотят они того или нет – решать им самим.