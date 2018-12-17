Ивана Дорна втянули в грязный гей-скандал

Популярный украинский музыкант Иван Дорн оказался в центре скандала. СМИ считают, что артист находится в романтических отношениях с грузинским дизайнером Бичоллой Тетрадзе.

На странице Тетрадзе в Instagram стали все чаще появляться совместные снимки с музыкантом. В середине октября он поздравил Дорна с днем рождения: "Обожаю этот день, для меня это огромный праздник! Сегодня родился человек, которому я отдал часть своего сердца. Ваня, люблю!" Свою подпись Бичолла сопроводил хештегом #Любовь.

Этим летом модельер опубликовал светлую фотографию, на которой позирует вместе с Иваном. "Доброе утро! Счастливого и удачного начала недели! С моим солнышком!" – написал он. В качестве хештегов он использовал слова #Семья и #Любовь.

А в прошлом году Тетрадзе разместил длинный пост, в котором рассказал об их непростом пути. "Мы столько всего прошли вместе, многому научились, мы повзрослели и стали сильнее, но сколько еще впереди... Тебя невозможно не любить! За тебя везде и всегда! Я твоя опора и поддержка в любой ситуации, есть и останусь самым главным твоим поклонником. Люблю!" – написал он.

Сам Иван Дорн пока не прокомментировал слухи об отношениях с дизайнером. Возможно, мужчин связывает только крепкая дружба.

Ранее Иван Дорн впечатлил поклонников зажигательным танцем. В ролике, размещенном в социальной сети, музыкант танцует с голым торсом. Поклонники артиста не смогли пройти мимо такого откровенного видео и одарили Дорна комплиментами.