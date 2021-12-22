Полуголая Бородина прижалась к черному красавцу после заявления о проблемах в постели

В преддверии Нового года ведущая захотела порадовать поклонников. Она выложила пост, в котором сообщила, что хочет исполнить желание трех человек из комментариев. Неожиданное предложение она дополнила интересным фото. На снимке Ксения предстала в боди и прозрачной накидке на плечи в компании потрясающего черного коня.
Фото Бородиной с красавцем не оставило равнодушными
подписчиков. Вместе с пожеланиями они стали писать в комментариях
многочисленные комплименты.
"Ксения! Вы просто нереальная и крутая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все у вас просят что-то... Просто будьте здоровы и счастливы", "Красотка!", "Фигура шикарная", "Спасибо вам за вашу искренность и доброту!", "Пусть только этот ковид закончится! Откроются границы всех стран, чтобы можно было свободно путешествовать", "Ксения вы очень красивая", – написали комментаторы.
Ранее Ксения Бородина вновь вступила в конфликт со своей извечной соперницей Викторией Боней. Ксения заявила, что конкурентка пытается продвинуться за ее счет и ведет развратный образ жизни. Ответ Бони последовал сразу же. Она выложила серию "сторис", в которых указала на отсутствие у Бородиной интимной жизни и проблемы в постели. "Классический недотрах", – высказалась о сопернице Боня.