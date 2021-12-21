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Шоу-бизнес
"Держусь изо всех сил": мечтающий о деньгах Пригожин усох на глазах

"Держусь изо всех сил": мечтающий о деньгах Пригожин усох на глазах

Иосиф Пригожин в последнее время сильно похудел.
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Певица Валерия не раз пыталась наставить мужа на верный путь в вопросах питания, но до недавних пор ей это не удавалось. Набравший лишний вес после ковида Иосиф Пригожин и сам был не прочь похудеть, но ему всегда не хватало для этого мотивации. Однако потом он поспорил с другом, что похудеет на 20 килограммов до Нового года. На кону оказался многомиллионный выигрыш.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Желание получить деньги стало для продюсера той самой необходимой мотивацией. Мужчина активно взялся за себя и в результате усох прямо на глазах. Пригожин уже потерял 20 килограммов и теперь готовится получить свой выигрыш.

Впрочем, добиться такого результата было довольно сложно. Пригожину пришлось подвергать себя серьезным лишениям: мужчина отказался от мучного и сладкого, перестал много есть на ночь.

"Я не ем просто, держусь изо всех сил на строжайшей диете," – признался мечтающий о деньгах продюсер.

Валерия, конечно, очень горда результатами мужа. Как сообщил Пятый канал, певица сыграла в похудении супруга немалую роль: контролировала то, что он ест, давала советы, поддерживала и старалась не соблазнять тем, что ест сама.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что звездный адвокат Иосифа Пригожина обратился к россиянам с предупреждением.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 12:35 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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