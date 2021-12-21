"Держусь изо всех сил": мечтающий о деньгах Пригожин усох на глазах

Иосиф Пригожин в последнее время сильно похудел.

Певица Валерия не раз пыталась наставить мужа на верный путь в вопросах питания, но до недавних пор ей это не удавалось. Набравший лишний вес после ковида Иосиф Пригожин и сам был не прочь похудеть, но ему всегда не хватало для этого мотивации. Однако потом он поспорил с другом, что похудеет на 20 килограммов до Нового года. На кону оказался многомиллионный выигрыш.

Желание получить деньги стало для продюсера той самой необходимой мотивацией. Мужчина активно взялся за себя и в результате усох прямо на глазах. Пригожин уже потерял 20 килограммов и теперь готовится получить свой выигрыш.

Впрочем, добиться такого результата было довольно сложно. Пригожину пришлось подвергать себя серьезным лишениям: мужчина отказался от мучного и сладкого, перестал много есть на ночь.

"Я не ем просто, держусь изо всех сил на строжайшей диете," – признался мечтающий о деньгах продюсер.

Валерия, конечно, очень горда результатами мужа. Как сообщил Пятый канал, певица сыграла в похудении супруга немалую роль: контролировала то, что он ест, давала советы, поддерживала и старалась не соблазнять тем, что ест сама.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что звездный адвокат Иосифа Пригожина обратился к россиянам с предупреждением.