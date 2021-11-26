Пригожин о мафии в шоу-бизнесе, стрессах звезд и деньгах на телевидении

Иосиф Пригожин – один из самых авторитетных и значимых продюсеров на российской эстраде. По просьбе "Дни.ру" за кулисами юбилея канала "МУЗ-ТВ" он развенчал некоторые, бытующие у обывателей, мифы.

МИФ 1: Одни и те же артисты ходят с канала на канал

Это неправда. Палитра достаточно широкая. Кто-то, как великий Иосиф Кобзон, умирает, кто-то, будучи уже в преклонном возрасте, уже никуда не ходит, и на смену им появляются новые имена. К тому же телевидение обладает возрастным форматом – зрители просто привыкли к определенным артистам. Но это не значит, что запрещаются какие-то другие, молодые певцы. Просто смотреть на тех же тиктокеров будут только если речь идет про коллаборации с опытными исполнителями.

МИФ 2: Работа артистов – это сплошной праздник, вечеринки и тусовки.

Серьезный артист, типа Киркорова и Валерии, работает 24 на 7. Это очень тяжелый труд, включающий в себя бесконечные съемки, грим, переезды, и, как следствие, стресс и недосып. Это очень трудолюбивые люди, которые хотят жить и быть в профессии, которые готовы сниматься везде. Поэтому они и присутствуют в эфирах. Хотя с точки зрения коммерции на телек ходить невыгодно – там же ничего не платят. Но артисты идут туда, чтобы порадовать аудиторию.

МИФ 3: В шоу-бизнесе и на телевидении рулят кланы и мафии.

Давно нет никаких ни кланом, ни мафии! Это стереотипы, которыми многие живут. Просто есть востребованные публикой артисты, которые везде, вот и кажется, что других не пускают. К тому же многие молодые просто ленивы, но это не значит, что кто-то их зажимает.