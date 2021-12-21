"Пузырится и ладно": окосевшего Богомолова сняли с бутылкой

46-летний режиссер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором он запечатлен с бутылкой игристого. Расплывшийся в улыбке Константин Богомолов сидит на фоне новогодней елки, в одной руке у мужчины бутылка шампанского, другой он показывает знак "класс", таким образом выражая свое восхищение напитком.
Под фото режиссер признался, что он совсем не разбирается в вине, поэтому ему, как и многим другим людям, все равно, чем встречать Новый год.
"Ну то есть пузырится и ладно," – пояснил свою позицию кинодеятель.
Однако недавно Константин Богомолов узнал, что существует что-то вроде олимпиады в винном деле, на победителя которой он и решил обратить свое внимание, а заодно порекомендовал его своим подписчикам.
Фолловеры режиссера неоднозначно восприняли пост Богомолова. Одним показалось, что мужчина вместе с бутылкой в руках выглядит подозрительно довольным и даже кажется каким-то окосевшим – впрочем, возможно, он просто вошел в образ. Другие стали ругать кинодеятеля за рекламу, которой прежде в его микроблоге не было, и даже назвали это негативным влиянием Собчак. Третьи и вовсе усомнились в том, что муж Ксении Анатольевны пьет напитки отечественного производства.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак соблазняет мужчин за спиной у Константина Богомолова.