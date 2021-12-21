"Пузырится и ладно": окосевшего Богомолова сняли с бутылкой

Константин Богомолов поделился свежим снимком, который вызвал противоречивую реакцию публики.

46-летний режиссер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором он запечатлен с бутылкой игристого. Расплывшийся в улыбке Константин Богомолов сидит на фоне новогодней елки, в одной руке у мужчины бутылка шампанского, другой он показывает знак "класс", таким образом выражая свое восхищение напитком.

Под фото режиссер признался, что он совсем не разбирается в вине, поэтому ему, как и многим другим людям, все равно, чем встречать Новый год.

"Ну то есть пузырится и ладно," – пояснил свою позицию кинодеятель.



Однако недавно Константин Богомолов узнал, что существует что-то вроде олимпиады в винном деле, на победителя которой он и решил обратить свое внимание, а заодно порекомендовал его своим подписчикам.

Фолловеры режиссера неоднозначно восприняли пост Богомолова. Одним показалось, что мужчина вместе с бутылкой в руках выглядит подозрительно довольным и даже кажется каким-то окосевшим – впрочем, возможно, он просто вошел в образ. Другие стали ругать кинодеятеля за рекламу, которой прежде в его микроблоге не было, и даже назвали это негативным влиянием Собчак. Третьи и вовсе усомнились в том, что муж Ксении Анатольевны пьет напитки отечественного производства.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак соблазняет мужчин за спиной у Константина Богомолова.