"Такая порочная": Собчак соблазняет мужчин за спиной у Богомолова

Артистка Ирина Безрукова откровенно поговорила с мужем телеведущей на камеру. Константин Богомолов раскрыл правду о романе с Ксенией Собчак. Выяснилось, что у пары есть свои способы сохранять любовь в семье.
Режиссер заявил, что главное для него в браке вовсе не теплые чувства, а юмор и игра. По его словам, чем дольше в отношениях удается сохранять такого рода настрой, тем удачнее складывается связь между партнерами.
При этом Константин Богомолов заявил, что Ксения Собчак соблазняет других с помощью заигрываний, а он совсем не против этого. "Слушайте, да мы все флиртуем. Это прекрасная стороны жизни — флирт. Без нее нет какого-то простого жизнелюбия", — выразился мужчина.
Супруг звездной блондинки заверил, что женщина должна испытывать потребность в симпатии других людей. Он и сам с удовольствием рассматривает красивых дам. "Ревность – это такая порочная вещь, она от слабости. Чем больше силы тебе и уверенности дарит близкий человек, тем менее ты ревнив", — объявил режиссер.
Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 декабря 2019 года в пятницу 13-е. На свадьбу вместо лимузина они заказали погребальный катафалк. Парочка расположилась там, где обычно кладут гроб. Сотрудники ГИБДД выписали штраф за проезд в непристегнутом виде.