"Идиотка, дура": Богомолов покрыл Собчак отборным матом

Звезда не угодила супругу. Ксения Собчак стала жертвой критики Константина Богомолова.

В "Инстаграм" Ксения Собчак продемонстрировала странную беседу, от которой практически вянут уши. Блондинка записала на камеру, как Константин Богомолов выступает с претензиями и срывается на нецензурную лексику.

Повод для скандала оказался странный — журналистка не пришла на светскую вечеринку, где собрались знатные персоны из мира шоу-бизнеса. А избранник звезды решил, что это досадное упущение, и покрыл супругу отборным матом. Провокация выдалась на ура.

"Это твоя работа, б****, и есть. Вот это твоя работа. Идиотка, тебя все забудут скоро. Дура, если не будешь ходить туда... Там все были, б****, дура", — заявил недовольный мужчина. Выслушивая гадкие оскорбления, Ксения Собчак тихонько хихикала.

Речь взбешенного режиссера была лишь юмористической постановкой, но неприятно удивила пользователей Сети. В комментариях к ролику поднялась шумиха. Многие решили, что ничего смешного на видео нет, а слова Константина Богомолова омерзительны и недопустимы.

"Даже в шутку, это перебор... Нелюбовь, это так называется...", "Закомплексованный задавленный мужик", "Высокие отношения. Он тебя не любит, а ты ржешь", "Низость какая", — отреагировали россияне. Некоторые вспомнили, как Ксения Собчак получила кулаком по лицу от Максима Виторгана.