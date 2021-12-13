Распускающую слухи о ребенке МакSим поймали на лжи: забеременела в коме

На днях 38-летняя артистка посетила церемонию вручения премии "Золотой граммофон". Звезда выбрала для выхода в свет короткую юбку с корсетом. Присутствующие обратили на то, что у Марины Абросимовой округлился живот, который певица прикрывала рукой.
Обозревательница же уверена, что МакSим возит всех за нос. По ее словам, вокалистка делает все, чтобы показать, что она якобы беременна: выставляет "пузико" вперед и кладет на него руки.
Лена Миро напомнила, что живот в интересном положении становится заметен примерно на третьем-четвертом месяце беременности. Тогда выходит, что певица МакSим забеременела в августе. Но в то время она только вышла из больницы, где лежала в коме с двусторонней пневмонией.
Блогер считает, что исполнительница в очередной раз наводит тень на плетень. Лена Миро отметила, что о тяжелой болезни звезды начали забывать, и число публикаций в СМИ о ней резко сократилось.
Напомним, у Марины Абросимовой уже есть две дочери. От звукорежиссера Алексея Луговцова 8 марта 2009 года певица МакSим родила дочь Александру. А 29 октября 2014 года на свет появилась и наследница Мария от предпринимателя Антона Петрова.