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Шоу-бизнес
Распускающую слухи о ребенке МакSим поймали на лжи: забеременела в коме

Распускающую слухи о ребенке МакSим поймали на лжи: забеременела в коме

Скандальный блогер Лена Миро уверена, что певица МакSим намеренно привлекает к себе внимание публики, давая почву для пересудов.
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На днях 38-летняя артистка посетила церемонию вручения премии "Золотой граммофон". Звезда выбрала для выхода в свет короткую юбку с корсетом. Присутствующие обратили на то, что у Марины Абросимовой округлился живот, который певица прикрывала рукой.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Обозревательница же уверена, что МакSим возит всех за нос. По ее словам, вокалистка делает все, чтобы показать, что она якобы беременна: выставляет "пузико" вперед и кладет на него руки.

Лена Миро напомнила, что живот в интересном положении становится заметен примерно на третьем-четвертом месяце беременности. Тогда выходит, что певица МакSим забеременела в августе. Но в то время она только вышла из больницы, где лежала в коме с двусторонней пневмонией.

Блогер считает, что исполнительница в очередной раз наводит тень на плетень. Лена Миро отметила, что о тяжелой болезни звезды начали забывать, и число публикаций в СМИ о ней резко сократилось.

Напомним, у Марины Абросимовой уже есть две дочери. От звукорежиссера Алексея Луговцова 8 марта 2009 года певица МакSим родила дочь Александру. А 29 октября 2014 года на свет появилась и наследница Мария от предпринимателя Антона Петрова.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Автор: 13 декабря 2021, 13:10 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
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Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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