Вновь за старое: Шура впал в истерику и сбежал со съемок шоу

Звездные выходки Шуры чуть не лишили его возможности участвовать в шоу на НТВ.

Эпатажный певец Шура удостоился возможности вернуться в мир шоу-бизнеса. Сейчас он участвует в телепередаче "Суперстар! Возвращение". Артисту даже удалось добраться до полуфинала. Чтобы поразить публику, он выбрал для исполнения песню Лолиты "Пошлю его...". Однако не репетиции случился казус: певец впал в истерику, со всеми поругался и ушел в закат.

Причина скандала заключалась в том, что певец совершенно не готовился к выступлению. Так, он даже не удосужился выучить слова. Соответственно, это пришлось не по душе его команде. Больше всего прилетело концертному директору Шуры. Павел Депершмидт бросился вслед за звездой, чтобы привести в чувства и вернуть на репетицию. Однако в ответ получил лишь порцию трехэтажного мата. Многие тогда расценили поведение певца как нежелание сражаться дальше за победу в конкурсе.

Однако все-таки артисту удалось смерить пыл, он вернулся и даже извинился перед коллегами. По словам Шуры, подобное поведение – это следствие его непростого характера. Так, даже родным приходится порой терпеть выходки певца.

Он вспомнил, что даже в школе никто не мог его приструнить. Именно поэтому у него нет аттестата. Досталось от звезды и маме. По словам Шуры, ей всегда было с ним тяжело.