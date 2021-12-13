"Ошибки молодости": пристрастие к наркотикам и алкоголю сделало певца Шуру бездетным

Александр Медведев (Шура) поучаствовал в шоу "Суперстар" на НТВ, исполнив песню Ирины Аллегровой "Транзитный пассажир". Поделился артист и личными откровениями. У звезды было много романов, но ту самую женщину, с которой бы захотел связать всю жизнь, Шура до сих пор не нашел.
Нет у исполнителя и детей. Самыми его близкими существами являются две собаки – Юся и Муха. Шура признался, что ошибки молодости, вредные привычки и долгая борьба с онкологическим заболеванием не могли не сказаться на его здоровье.
Из-за всего этого певец не может иметь детей. Артист рассказал, что однажды поинтересовался у врача, есть ли у него шанс стать отцом. На это медик ему заявил, что никаких гарантий никто ему не даст. Изучив статистику с такими патологиями, как у него, Шура понял, что действительно, даже если у него получится стать отцом, здоровья его чаду никто не гарантирует.
Отметим, что в Сети ходят слухи, что к знаменитости вернулся рак. Официально певец Шура пока не комментировал эти данные, но недавно купил себе белый гроб, ограду и место на кладбище.