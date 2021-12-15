"Собака": Иосиф Пригожин унизил Авраама Руссо

Пару недель назад Руссо сказал, что Пригожин замешан в криминале. Более того, он обвинил мужа Валерии в организации покушения. Для продюсера этот удар оказался ниже пояса, он глубоко оскорбился и решил бороться за свою честь. Так, он намерен подавать в суд за клевету как на обидчика, так и на телепередачу, которая транслировала столь грязные сплетни.
По его мнению, Руссо слишком самовлюбленный, а потому для Пригожина он является пустышкой. Также продюсер сообщил, что уже пообщался со звездным адвокатом Жориным и готов подать иск. Оскорбленный Иосиф посоветовал Аврааму сажать томаты. "Пусть лает. Собака лает, а караван идет", – подытожил он.
Кстати, жена Пригожина его поддержала. Она тоже обижена на Руссо за столь дерзкие слова и сказала, что теперь и руки не подаст наглецу.
Напомним, что пятнадцать лет назад на певца было совершено нападение. Сначала его избили, а потом стреляли в машину. Руссо был ранен и доставлен в больницу. Звезда уверена, что виновники происшествия – Тельман Исмаилов (бывший владелец черкизовского рынка) и Иосиф Пригожин. По его словам, бывший продюсер таким образом решил отомстить за отказ работать вместе.