"Комплекс неполноценности": что творится с Пугачевой

Максим Галкин выложил в "Инстаграм" снимок с Аллой Пугачевой. Оказалось, что она не сразу на это согласилась. "Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!" – написал юморист. Милена Рижская попыталась разобраться, в чем причина.
"Часто бывает так, что с возрастом люди, особенно женщины, перестают принимать свою внешность, даже если они, с точки зрения окружающих, выглядят замечательно. Но чаще проблемы непринятия своей внешности идут из детства. Родители могут навязать ребенку комплекс неполноценности, подчеркивая недостатки его внешности. Фотография фиксирует недостаток, и теперь он становится заметен и виден всем. Ребенок или подросток расстраивается, переживает, и в его голове закрепляется мысль: "Фотографирования следует избегать", – сказал психолог.
По мнению эксперта, лекарством от подобной "нелюбви" к камерам обычно становится пара удачных фотосессий с профессионалом своего дела. Человек начинает понимать, что не все кадры должны быть удачными, учится красиво преподносить свои достоинства и маскировать недостатки.
"Стоит сказать, что не всегда за нелюбовью фотографироваться стоит непринятие своей внешности. Бывает, что люди просто не хотят выставлять напоказ себя и свою личную жизнь, оберегая ее от посторонних взглядов. Они, конечно, имеют на это право. Отклонением, скорее, является маниакальное желание выставлять на публику каждый свой шаг, от чистки зубов до приема пищи", – подытожил психолог.