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Шоу-бизнес
"Комплекс неполноценности": что творится с Пугачевой

"Комплекс неполноценности": что творится с Пугачевой

Максим Галкин поделился фотографией своей жены. Психолог Милена Рижская рассказала, почему Алла Пугачева не хотела фотографироваться.
прочитано 280 раз

Максим Галкин выложил в "Инстаграм" снимок с Аллой Пугачевой. Оказалось, что она не сразу на это согласилась. "Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!" – написал юморист. Милена Рижская попыталась разобраться, в чем причина.

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Алла Борисовна Пугачева певица

"Часто бывает так, что с возрастом люди, особенно женщины, перестают принимать свою внешность, даже если они, с точки зрения окружающих, выглядят замечательно. Но чаще проблемы непринятия своей внешности идут из детства. Родители могут навязать ребенку комплекс неполноценности, подчеркивая недостатки его внешности. Фотография фиксирует недостаток, и теперь он становится заметен и виден всем. Ребенок или подросток расстраивается, переживает, и в его голове закрепляется мысль: "Фотографирования следует избегать", – сказал психолог.

По мнению эксперта, лекарством от подобной "нелюбви" к камерам обычно становится пара удачных фотосессий с профессионалом своего дела. Человек начинает понимать, что не все кадры должны быть удачными, учится красиво преподносить свои достоинства и маскировать недостатки.

"Стоит сказать, что не всегда за нелюбовью фотографироваться стоит непринятие своей внешности. Бывает, что люди просто не хотят выставлять напоказ себя и свою личную жизнь, оберегая ее от посторонних взглядов. Они, конечно, имеют на это право. Отклонением, скорее, является маниакальное желание выставлять на публику каждый свой шаг, от чистки зубов до приема пищи", – подытожил психолог.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 декабря 2021, 16:17 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ГостьТАЯ
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Ну какая уже неполноценность Все ушло и тем более поезд Остался один песок некуда идти и куда то стрнемиться
Гость222222
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У Пугалкина патологическое влечение к фотошопу своей едва тягающей ножки и разваливающейся "Примадонны" из грязи
Ника
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Стыдно за Галкина!!! Он очень опасный, неискренний человек! С двойным, тройным дном!!!
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