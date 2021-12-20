Подцепившую мужика Орлову выдали с потрохами: Уже через 9 месяцев

Тайное бракосочетание Ольги Орловой и бизнесмена Валерия произвело фурор в мире шоу-бизнеса. Немногие ожидали, что теледива решится на создание семьи в таком немолодом возрасте. Сейчас 44-летняя знаменитость не распространяется о личном счастье, однако друзья-товарищи выдали ее с потрохами.
Так, на съемках популярной передачи народ обсудил секретное замужество артистки, любовные мечты и перспективы. Известный шоумен сообщил, что ему удалось выведать о романе влюбленной женщины с седовласым кавалером.
"Через девять месяцев после того, как познакомились, они съехались. Они совместно строят дом, планируют переехать", — во всеуслышание произнес коллега актрисы. Мужчина приметил — Ольга Орлова значительно моложе своего супруга. По жизни Валерий кажется солидным, а в частных беседах производит приятное впечатление своей человеческой простотой.
Ранее Ольга Орлова признавалась, что подцепила своего роскошного мужика в ресторане. По словам звезды, она не ссорится с любимым человеком, так как он не дает повода.
Актриса заботливо пригласила возлюбленного жить к себе домой, а он принял ее четвероногих друзей. "Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!" – заявляла фанатам счастливая Ольга Орлова. Она погрузилась в настоящее счастье, и бесконечно этому рада.