"Даже говорить с тобой противно": любимая девочка втянула Цискаридзе в секс-скандал

47-летний Николай Цискаридзе недавно заговорил об идеальной жене и семейной жизни. Поклонники заинтригованы – неужели холостяк наконец распрощается со свободой? Не удивительно, что подписчики то и дело пытаются вычислить, кто же та самая потенциальная дама сердца танцовщика.
В последнее время Николая Цискаридзе все чаще видят в компании 30-летней балерины Анжелины Воронцовой. 17 декабря она отмечает свой юбилей. В честь праздника Цискаридзе опубликовал серию фото и видео со своей коллегой. В публикации он поставил три красных сердечка.
Многие помнят, в какую некрасивую историю однажды попала Воронцова, обвинив бывшего худрука Большого театра Сергея Филина в сексуальных домогательствах. Как ни странно, многие тогда выступили против балерины. Лишь Николай Цискаридзе, который был ее педагогом, защитил хрупкую девочку.
Примечательно, что звезда с детства восхищалась творчеством Филина, но разочаровалась, когда тот посмел обидеть любимую девочку. Тогда коллега посоветовал Цискаридзе подтолкнуть свою приятельницу к "определенным вещам". Но балетмейстер и слышать этого не хотел.
"Я ему сказал: "С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно", – рассказывал Цискаридзе в ютуб-шоу Василия Конова.
Воронцова до сих пор блистает на сцене Большого. А Цискаридзе с ней нежно дружит.