"Белобрысая ведьма": Валерия тайно изменила внешность

Артистка решилась на перемены. Певица Валерия ошарашила народ.

На дворе декабрь, а это значит, что подготовка к Новому году у звезд идет полным ходом. Российские знаменитости готовят для публики праздничный мюзикл, наряжаясь в сказочных героев. Певица Валерия тоже принимает в нем участие. В тайне от фанатов она изменила внешность, но не удержалась и показала результат своего преображения.

Звезда снялась на камеру в пышном парике пепельного оттенка с длинной косой. Она нацепила сверкающую корону и высоченные сапоги-колготки алого цвета. Также артистка надела легкое белое платье с вырезами на плечах и корсет с принтом народной росписи.

Поклонников шокировал моложавый образ 53-летней женщины. Певица Валерия предложила поклонникам угадать, кого она сыграла в музыкальном фильме. "Белобрысую ведьму?", — ехидно отреагировал пользователь с ником nipel1986.

К счастью поклонников у артистки все же больше, чем злопыхателей. Называли звезду и царевной, и Снегурочкой, и Белоснежкой — вариантов масса. Одной из самых популярных версий стала принцесса Фиона из серии анимационных фильмов про огра Шрека. Причем роль самого Шрека народ предложил сыграть Иосифу Пригожину.



Певица Валерия так и не объявила поклонникам личность своего персонажа. Что ж, дождемся выпуска новогодней сказки и раскроем секрет знаменитости.