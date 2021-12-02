"Лезет опять": Кудрявцева с кулаками отшивает холостяка Лазарева

Бывшие любовники обречены на близкие контакты. Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев вынужденно воссоединились.

С 2008 по 2012 год звездная блондинка Лера Кудрявцева и горячий брюнет Сергей Лазарев состояли в романтических отношениях. Дело до свадьбы так и не дошло. Все-таки любовь жестока — теледива мечтала о семье, а певец не торопился делать ей предложение руки и сердца.

Несмотря на болезненное расставание, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев продолжают общаться ввиду профессиональной деятельности. Достаточно часто их ставят в пару вести различные мероприятия. Так случилось и в этот раз — им приходится вместе готовиться к представлению декабрьской "Песни года".

В "Инстаграм" Леры Кудрявцевой появилось несколько видео, где засветился с речью и Сергей Лазарев. По словам певца, блондинка фактически отшивает его, мечтая получить в партнеры молодого красавца. "Показала мне только что кулак, чтобы я что-то доброе сказал", — заявил аудитории артист.





Судя по всему, отношение экс-возлюбленной расстроило вокалиста. Во время записи одного из роликов, Сергей Лазарев накинулся на Леру Кудрявцеву с претензией. "Лезет опять ко мне в камеру, что ты лезешь все?"— заявил раздосадованный певец.



Телеведущая быстро отреагировала на нападки в том же духе. "Господи, кому ты нужен?! Успокойся уже!"— возмутилась Лера Кудрявцева. Кажется, что Сергей Лазарев так и не смог стать для нее чужим человеком.