Поселился у родителей с невестой-стриптизершей и нарвался на хейт: каким вырос сын Королевой и Тарзана

В последнее время сын Наташи Королевой и Сергея Глушко часто привлекает внимание общественности. Сначала он вступил в отношения с девушкой необычной профессии, а теперь появился на шоу вместе со знаменитой матерью

Архип появился на свет в 2002 году – за год до того, как Наташа Королева и Сергей Глушко узаконили свои отношения. Знаменитые родители постарались дать своему отпрыску все самое лучшее. Именно по этой причине большую часть детства мальчику пришлось провести вдали от мамы и папы – они отправили дитя в Америку ради обучения.

Еще в детстве Архип увлекся японским языком и с головой окунулся в его изучение, когда переехал в Майами к бабушке – матери Наташи Королевой. Там наследник звезд окончил школу, и вернулся в Москву уже с престижным образованием. Несмотря на то, что сын артистов является студентом школы Востоковедения, ему хватает времени на то, чтобы уже сейчас пробовать себя в творческих профессиях.

В 2018 году Архип впервые выступил на сцене вместе с прославленной мамой. А через два года молодой человек и дебютировал в качестве самостоятельного исполнителя. Наследник звезд взял псевдоним Grek и представил свой первый хит "Бутылка вина". Кроме того, парень активно учится мастерству танцев на пилоне. Однако вдохновил его не отец – известный стриптизер, а любимая девушка, которая занимается тем же ремеслом.

Со своей возлюбленной Мелиссой Фокс молодой человек познакомился еще в 2020 году на вечеринке у общих друзей. На самом девушку зовут Анна: она на два года старше Архипа и еще недавно подрабатывала стриптизершей в одном из столичных клубов. Судя по всему, наследника артистов не смущает ни разница в возрасте, ни род деятельности возлюбленной. 14 февраля этого года, спустя семь месяцев после первой встречи, парень сделал возлюбленной предложение. Более того, молодая парочка уже давно живет вместе в доме звездных родителей жениха.

Несмотря на серьезные, казалось бы, намерения Архипа, его мама и папа не верят в союз сына с танцовщицей. Королева и Тарзан не запрещают наследнику строить отношения, однако явно не питают особой любви к потенциальной невестке. Прославленные родители убеждены, что о свадьбе говорить пока рано – якобы таких девушек в жизни сына будет еще очень много.

Сейчас Архип Глушко не только занимается сольной карьерой, но и участвует в различных проектах. Недавно молодой человек посетил шоу "Две звезды. Отцы и дети", где спел вместе с матерью. Однако немалая часть публики поспешила раскритиковать, но и внешний вид Архипа. В своем "Инстаграм" парень получил кучу нелестных комментариев и дерзко ответил недоброжелателям.