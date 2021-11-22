Сын Королевой привел стриптизершу в эфир Первого канала

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко состоит в серьезных отношениях с девушкой необычной профессии.

Накануне на Первом канале стартовало новое музыкальное шоу под названием "Две звезды. Отцы и дети". Среди прочих пар звездных отцов и детей дуэтом спели Наташа Королева и ее 19-летний сын Архип Глушко.

Также поддержать молодого человека пришла его возлюбленная – 20-летняя Мелисса. Девушка прославилась своей необычной профессией – она стриптизерша и умеет мастерски двигаться на пилоне.

В беседе с ведущим шоу Дмитрием Нагиевым Архип не постеснялся показать свою пассию и с гордостью заявил, что это его девушка, правда, имени ее не назвал. Однако рассказал, что девушка носит подвеску с его инициалами, которую та в свою очередь с готовностью продемонстрировала.

Судя по всему, у Архипа и Мелиссы довольно серьезные планы на будущее. Прошлой весной пара даже обручилась, но свадьбу сыграть молодые люди пока не решились, ведь сыну Королевой еще нужно встать на ноги и начать жить самостоятельно. Кроме того, судя по слухам, Наташа Королева не очень довольна потенциальной невесткой. Ранее артистка заявила, что ее сын – привлекательный молодой человек и у него будет еще не одна фейковая свадьба.

Что касается Мелиссы, то известно, что в последнее время она перестала выступать в клубах, где зарабатывала очень хорошие деньги. Теперь возлюбленная Архипа освоила новую профессию – она стала визажистом и гримирует участников различных шоу.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сын Наташи Королевой привел стриптизершу в родительский дом.