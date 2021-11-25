Непутевый сын Королевой влез в скандал после провала: Стараюсь для существ, как вы

Как любой сын известных родителей, наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип привлекает повышенное внимание публики.

Недавно молодой человек вместе со своей знаменитой матерью выступил на шоу "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале, после чего о нем заговорили с новой силой. Далеко не все смогли разглядеть в Архипе истинный музыкальный талант. Многие решили, что на сцену он попал лишь благодаря заслугам Наташи Королевой, а его пение посчитали провалом.

Тем не менее, звездному наследнику удалось привлечь к себе еще больше внимания. Люди отправились в инстаграм-аккаунт Архипа, чтобы посмотреть, что он из себя представляет. Под одной из последних публикаций сына Королевой появились нелестные комментарии.

Кто-то из пользователей назвал молодого человека "неприятным существом". Сын Тарзана не стал сдерживаться и влез в скандал с подписчиками.

"Стараюсь для существ как вы," – резко заявил Глушко.



Кто-то также посчитал юношу непутевым, раскритиковав его прическу и одежду, а также гремучую смесь из характеров, которую Архип якобы унаследовал от родителей. Впрочем, молодой человек, кажется не принимает близко к сердцу злобные комментарии, ведь он вполне уверен в себе.

Напомним. что Архип Глушко счастлив в отношениях с девушкой необычной профессии и совсем не стесняется этого. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что сын Наташи Королевой привел стриптизершу в эфир Первого канала.