Киркорову досталось за измученную дочь

Дочка Филиппа Киркорова Алла-Виктория на днях отпраздновала свое десятилетие. В честь этого любящий отец привел девочку на шоу "Модный приговор". Перед зрителями наследница знаменитого певца предстала в образе Круэллы – главной героини одноименного фильма.
Многие заметили, что маленькая красотка выглядела несчастной. Казалось, что ей совсем не нравится то, что происходит вокруг нее. Кто-то заявил, что наряд, пышное красное платье и высокий черно-белый парик, был совсем не по возрасту.
"Безусловно, все образы из фильма "Круэлла" сногсшибательны. Никого не оставят равнодушными. Но в данном случае получилось немного too much (уже слишком – Прим. ред.). Причина, вероятно, в том, что подобное сочетание не вписывается в детскую эстетику", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Карина Алеексеева.
На лице Аллы-Виктории было очень много косметики. Длинные ресницы, помада, тени – все это также осудили поклонники. Еще пользователи Сети буквально взмолились за девочку, не понимая, для чего взрослые люди привели ее на телевидение в ее праздник, еще и в таком виде. Стилист тоже остался не в восторге.
"На мой взгляд, макияж для малышки такого возраста выглядит перегруженным", – подытожил эксперт.