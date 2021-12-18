43-летнего Батрутдинова срочно госпитализировали

В начале декабря Тимур Батрутдинов жаловался на кашель и слабость. Выяснилось, что комик заразился коронавирусом. Поскольку состояние мужчины лишь ухудшалось, его решили госпитализировать. Об этом 18 декабря сообщил телеграм-канал Mash.
Компьютерная томография показала, что у 43-летнего Батрутдинова поражены легкие на 25-50%. Состояние знаменитости оценивается как среднетяжелое. Тимур до сих пор находится в больнице. Поклонники очень переживают за артиста, поддерживают его, отправляя сообщения в "Инстаграм".
Напомним, Батрутдинов является не только резидентом юмористического шоу "Камеди клаб". Он также принимал участие в проектах "Холостяк" и "План Б", которые транслировал телеканал ТНТ. Также комика можно было увидеть в шоу НТВ "Маска", где он выступал в образе Зайца и добрался до финала.
"Дни.ру" часто писали о юмористе – например, о его личной жизни. Известно, что артист до сих пор не женат. В недавнем интервью он признавался, что мечтает стать примерным семьянином. Тимур Батрутдинов также рассказывал, что ему нужна такая женщина, как Ляйсан Утяшева – супруга его коллеги, комика Павла Воли.