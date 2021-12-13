"У красавиц проблемы с женихами": Гузеева решила искать мужа Семенович

Подробностями Лариса Гузеева поделилась в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она рассказала, что певица примет участие в роли невесты в праздничном выпуске шоу "Давай поженимся!" Первого канала.
Теледива отметила, что на примере Анны Семенович можно увидеть, что "богатые тоже плачут, и у красавиц проблемы с женихами". К слову, звезда уже не раз признавалась, что мечтает о собственной семье и ребенке.
Сама исполнительница тоже не стала делать тайну из того, что придет на популярную программу искать себе супруга. Анна Семенович не потеряла надежду обрести женское счастье в любимым мужчиной. Знаменитость недавно намекнула, что смогла "выбрать мужа", но детали передачи она пока не озвучивает.
Напомним, певица рассказывала, что в молодости все силы и время отдавала фигурному катанию, поэтому не занималась личной жизнью. Потом она сделала музыкальную карьеру в группе "Блестящие". И только к 40 годам Анна Семенович осознала, что готова к серьезным отношениям.
Ранее стало известно, что артистка заморозила яйцеклетки, чтобы иметь возможность стать мамой в любом возрасте. А недавно у звезды вышла новая песня с красноречивым названием "Ищу мужа".