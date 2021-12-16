"Болит": Изможденная недугом Гузеева издает загробный рык

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева страдает от боли.

Коронавирус жестоко обошелся со знаменитой артисткой. Лариса Гузеева практически месяц лежала в Коммунарке, глядя на умирающих людей. Борьба с недугом увенчалась успехом, звезда распрощалась с больничной койкой и вернулась к работе. Только вот последствия болезни никак не дают ей покоя.

В минувшую среду в эфир вышел выпуск шоу "Давай поженимся!", где главным героем стал Курбан Омаров — бывший муж Ксении Бородиной. В самом начале программы ведущая перепугала окружающих своим голосом. Узнаваемый благозвучный тембр Ларисы Гузеевой сменил какой-то загробный рык.

Роза Сябитова не удержалась и прямо спросила у коллеги, что с ней случилось. Изможденная артистка призналась, что со здоровьем дела плохи, и причина не ясна. "Представляете, у меня после ковида такая вот ерунда. То одно, то другое. Вот не знаю, что с горлом. Болит горло", — сообщила Лариса Гузеева.

Как писали "Дни.ру", команде шоу "Давай поженимся!" удалось подобрать пару для экс-супруга Ксении Бородиной. Фавориткой мужчины стала энергичная молодая девушка, которую тоже зовут Ксения. Сознавшийся в изменах Курбан Омаров сделал с ней несколько фотографий. Возможно, стараниями Ларисы Гузеевой на программе Первого канала зародилась новая любовь.