"Обида может сожрать": Гузеевой влепил пощечину собственный ребенок

На съемках шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева выслушивает чужие истории, помогая героям программы обрести счастье в любви. Теледива пропускает переживания через себя и раскрывает личные тайны.
В свежем выпуске проекта ведущая едва не разрыдалась. Статная брюнетка сидела в кресле с блестящими от надвигающихся слез глазами. Оказалось, у звезды проблемы в семье — недавно она получила упрек, который задел ее за живое.
Условно говоря, недавно артистке влепил пощечину собственный ребенок. По сути этот человек пристыдил Ларису Гузееву за то, что в молодые годы она зарабатывала деньги и не уделяла ему достаточно внимания.
"Сейчас я уже не нужна со своей любовью, со своими пельменями, днем семьи. А тогда была нужна. А тогда у меня было 29 рабочих дней из 30 календарных", — пожаловалась телеведущая, оправдывая свое прошлое.
Знаменитость призналась, что обвинения родного человека теперь будут донимать ее постоянно. "Обида может сожрать, разрушить. Потому что ни от кого обиднее мы не получаем ударов, как от своих детей", — с разочарованием объявила Лариса Гузеева.
Знаменитость не уточнила, кто именно из ее детей выразил свое недовольство. Обидчиком Ларисы Гузеевой стал либо ее сын Георгий, либо дочь Ольга.