"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы

Римма Маркова ушла из жизни в 2015-ом году, но Стас Садальский до сих пор не может забыть связанную с ней неприятную историю. Когда артисты были дружны и Римма Васильевна попала в один из московских онкоцентров, Станислав Садальский навестил ее после операции. Актер пришел в ужас от увиденного.
"Вонь, грязь, сломанные окна, сквозняк, падающая в чай штукатурка с потолка, рваные матрацы," – вспомнил артист о жизни несчастных пациентов того онкоцентра.
Среди всего этого ужаса Садальский нашел и народную артистку РФ – Римму Маркову. Соответствующие снимки появились в инстраграм-аккаунте актера.
Возмущенный мужчина тогда не стал молчать и сразу же сделал увиденное достоянием общественности. Поступок Садальского вызвал резонанс, после чего больницу закрыли на ремонт.
Однако Римма Маркова оказалась страшно недовольна. Артистка обвинила друга в предательстве, заявив, что он должен был молча помочь с финансированием, не рассказывая всей правды. Более того, актриса пошла дальше. За большие деньги она согласилась пойти на скандальное шоу и вылить грязь на Садальского.
Вероятно, актеру тогда было очень неприятно, но он стерпел. Обиднее всего звезде было за врачей, которым приходилось работать в таких жутких условиях. Но сегодня актеру сообщили приятную новость – все специалисты того злосчастного медучреждения переведены в новый онкоцентр, в котором есть абсолютно все, а каждому пациенту обеспечен индивидуальный подход. Несмотря на недовольство Риммы Марковой, это событие определенно можно считать большой победой Стаса Садальского, не ставшего в свое время скрывать правду.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Станислав Садальский вцепился в антипрививочницу Марию Шукшину.