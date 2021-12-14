Перестали скрываться: Милохин и Медведева страстно поцеловались на глазах у публики

Уже с первых выпусков проекта поклонники почувствовали некую химию между титулованной фигуристкой и популярным тиктокером. В Сети сразу же заговорили о романе, однако партнеры по льду ничего не подтверждали и продолжали интриговать публику, с каждым новым номером добавляя все больше штрихов в свои отношения. Сначала молодые люди целовались через ширму, потом через маску, а теперь и вовсе перестали скрываться и решились на настоящий поцелуй.
В инстраграм-аккаунте Super.ru появилось видео со съемок праздничного выпуска "Ледникового периода". В отрывке видно, как Даня Милохин и Евгения Медведева после своего выступления нежно обнимаются и страстно целуются на глазах у публики, а зрители при этом радостно аплодируют. Полный выпуск телезрители смогут увидеть лишь в начале следующего года, однако тайна влюбленных уже и так раскрыта.
Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от такого яркого всплеска чувств. Многие посчитали этот поступок пары невероятно романтичным, а Илью Авербуха, сведшего партнеров вместе, и вовсе назвали Купидоном. Впрочем, нашлись и такие комментаторы, которые заподозрили в любовной истории всего лишь удачный пиар-ход.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Илья Авербух "слил" тайну Дани Милохина и Евгении Медведевой.