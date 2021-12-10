Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики

Средний возраст участников праздничных съемок превышает 70 лет. Судите сами. Льву Лещенко – 79 лет, Софии Ротару – 74 года, Валерию Леонтьеву – 72 года, Александру Буйнову – 71 год, Александру Розенбауму идет 71-й год, Ирина Аллегровой в январе стукнет 70.
Чуть моложе – 66-летняя Лариса Долина, 59-летний Григорий Лепс и Тамара Гвердцители, которой в январе исполнится 60 лет.
И уже совсем девочкой на этом фоне выглядит 53-летняя Валерия, без которой "Огонек", конечно, не обойдется.
"Праздник в богадельне", "Огонек в доме престарелых", "Силиконовые лица, зубы цвета унитаза и парики – страшное зрелище", "Точно, надоели они! Где наша талантливая красивая молодежь?", "Это традиция, а традиции не нарушают дабы создавалось ощущение стабильности у народа", "Интересно, капельницы на сцену выкатят, или как обычно за кулисами спрячут", "Опять под фонограммы кривляться будут пенсионеры", "Не уступают "ветераны" пьедестала молодежи... Пока в ящик не сыграют – славы делить не будут", – зубоскалят люди в комментариях к кадрам со съемок новогодних телеконцертов.
Но, с другой стороны, кого показывать, если не пенсионеров шоу-бизнеса? Не попадающих в ноты тиктокеров, блогеров и прочих молодежных "инфлюенсеров"? Тоже приятного мало, и вряд ли возрастная аудитория, которая собирается в новогоднюю ночь у экрана, заинтересуется этими артистами. А так сидишь, жуешь салаты, пьешь шампанское и думаешь, что ты еще на год постарел, а вот Ротару и Леонтьев словно законсервировались и выглядят куда лучше, чем в молодости...