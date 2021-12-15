"Ничего мне от тебя не надо": Цой отказалась от щедрых подарков мужа

Перед Новым годом у Аниты всегда много хлопот – концерты, съемки в "огоньках". Не забывает она и про подарки друзьям. Ее щедрая восточная душа в этот раз разгулялась с особенным размахом.
"В этом году я собрала 54 подарка, – похвасталась певица. – И не просто подарка, а 54 огромных ящика с консервацией собственного приготовления. "Цойкины рецепты" – это и огурчики, и перчик, и малина с собственного огорода и собственными же ручками приготовленные".
Правда, случился казус. "Когда я заказывала ящики для упаковки подарков, то и подумать не могла, конечно, что получу доски и гвозди, – рассказала Анита. – Это был ужас! Причем муж не помогал в сборе – он был только идейным вдохновителем затеи. Я приходила с работы и тукала молоточком. А потом еще и обдирала елки на участке для декора подарков". Среди счастливых обладателей вкусных даров от Аниты, можно назвать Лолиту.
Рассказала певица и про подарки родным, которые ее вкуснейшие закрутки и так едят круглый год. "Сыну, который сейчас в Лондоне, я хочу подарить хороший большой переносной компьютер с тысячами гигов памяти, который ему очень нужен для работы, – улыбается Цой. – А вот от подарков мужа я отказалась – сказала ему, что ничего дарить мне в этом году не нужно, потому что у меня и так все есть. К тому же потратили много денег на мои подарки. Считайте сами: по пять банок в каждом подарке. Получается, 270 штук! Надо был купить крышки, банки, ящики. И это в пандемию, когда концертов и доходов почти нет!"