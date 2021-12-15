"Ничего мне от тебя не надо": Цой отказалась от щедрых подарков мужа

Аните Цой в уходящем году стукнул "полтинник". С 19 лет она живет с Сергеем Цоем. О том, чем будет радовать дражайшего супруга и близких в Новый год, певица рассказала "Дни.ру" за кулисами "Главного новогодней концерта", который снимал Первый канал.

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