Троих уже мало? Седокова хочет рожать от безработного мужа

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова не раз обжигалась в надежде обрести счастливые отношения. За спиной у нее целый состав неудачных романов, звезда произвела на свет троих детей. Помимо занятия музыкальной карьерой, артистка развивает личный бред одежды, поэтому времени на семью у нее почти не остается.
Свою младшую дочь Монику певица видит вживую крайне редко, поскольку ребенок живет в США с отцом. А вот 17-летняя дочь знаменитости Алина уже набралась самостоятельности и не требует повышенного внимания. Сейчас Анна Седокова погружена в заботы о маленьком сыне Гекторе. Недавно мальчик сказал матери, что больше ее не любит.
Поп-дива крутится как белка в колесе, ведь сейчас ее супруг-баскетболист Янис Тимма не работает. Брюнетка вынуждена обеспечивать семью, сохраняя при этом женскую привлекательность и контакт с близкими. Однако груз ответственнности не мешает Анне Седоковой стремиться к большему. В недавнем интервью она заявила, что хочет рожать снова.
"Мечтаю о ребенке", — откровенно поделилась Анна Седокова. Теперь у поклонников назревает вопрос, сможет ли певица добиться своего. Пока Янис Тимма только обещает вернуться к профессиональной деятельности, поэтому роль добытчика финансов в семье на себя взяла хрупкая женщина.