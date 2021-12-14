"Богатством я не развращен": в скромном мужичке в кепке и без очков пассажиры метро не признали Розенбаума

Александр Розенбаум уже несколько десятков лет живет на два города. В Питере у него большая двухуровневая квартира на 2-й линии Васильевского острова, жена, дочь, внуки. А вся работа в основном в Москве, куда он приезжает надолго. Вот и на съемки "Главного новогоднего концерта" Первого канала он прибыл специально.

Как говорят импресарио, в Новогоднюю ночь Александр Розенбаум готов спеть хоть у вас дома всего за 4,5 миллиона рублей про "Уток" или "Гоп-стоп". Этих денег ему вполне хватает. "Я не аскет, но не развращенный богатством, а обычный, нормальный человек, – признался музыкант. – Я консерватор, веду простую жизнь".

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Причем музыканта вполне можно встретить даже в магазине. "Я знаю все ценники, потому сам часто хожу за покупками, – заверил Александр Яковлевич. – Меня узнают, конечно, но я не боюсь никого. Почему я должен бояться?! Я не играю в эти игры – звезды, сумасшедшие фаны, папарацци. Я нормальный человек, и народ, который меня знает, тоже нормальный, не рвет на мне пиджаки".

Спускается певец и в подземку. "Не каждый раз, но я езжу в метро, и никто на меня там не бросается, – признался исполнитель. – Конечно, я не позирую своим лицом в вагоне, стараюсь, чтобы меня узнали поменьше – посильнее надвигаю кепку на глаза, снимаю очки, сейчас хорошо быть в маске. Но все эти конспиративные моменты минимальные. Я не боюсь своего народа, для которого работаю".