Сердце разрывается: первые кадры с частных похорон Градского

72-летний певец перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида.
Проститься с ним утром 1 декабря пришли Пелагея, Эмиль Кадров, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев и многие другие звезды. А простых людей к 10 утра – времени начала прощания – у здания театра собралось более 300 человек. Снегопад и сырость не помешали им прийти проститься с кумиром...
В холле звучит незабываемый голос Градского – песни "Как молоды мы были", "Первый тайм". А сцена утопает в цветах, корзинах и венках. От Первого канала, от "Голоса", от "Мосфильма"...
Родственники певца настоятельно просили многочисленных журналистов уважать горе семьи, поэтому церемонию прощания было решено провести в частном формате. И пресса в зале не работает.
Продлится траурное мероприятие до полудня, после чего Александр Градский с почестями будет захоронен на Ваганьковском кладбище столицы.