Перед юбилеем Орлова покинула Россию

Сегодня, 13 ноября, круглую дату отмечает певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова. Незадолго до своего юбилея артистка отправилась на Сейшелы, где проходят съемки скандально известного реалити-шоу "Дом-2".
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